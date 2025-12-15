В Актюбинской области развернулась спасательная операция после того, как пассажирский автобус с десятками людей оказался в снежном заносе, передает BAQ.KZ. ЧП произошло в Айтекебийском районе на 975-м километре республиканской трассы. Автобус, следовавший по маршруту Москва — Таджикистан, остановился из-за технической неисправности. В салоне находились 57 пассажиров, включая троих детей. Все они — иностранные граждане, которые несколько часов провели в снежной ловушке.

На место прибыли спасатели ДЧС. Людей эвакуировали и доставили в пункт обогрева, организованный в мечети села Карабутак. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. В тот же день спасателям пришлось вмешиваться и в Каргалинском районе: из снежных заносов вызволили два автомобиля с 11 гражданами Узбекистана, направлявшимися из Ташкента в Москву.

В МЧС вновь призвали граждан воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды и строго следить за ограничениями движения на трассах.