Автобус с пассажирами из Кыргызстана попал в ДТП в Кызылординской области
Спасатели эвакуировали 47 человек.
Сегодня, 01:27
Фото: Pixabay.com
В Кызылординской области спасатели МЧС эвакуировали 47 пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Кыргызстан — Россия", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10 километрах от села Акжар в Кармакшинском районе. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем и из-за технической неисправности не смог продолжить движение.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили в салоне 47 граждан Кыргызстана, включая одного ребенка. Всех пассажиров эвакуировали и доставили в ближайший пункт обогрева.
В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.
