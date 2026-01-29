В Кызылординской области спасатели МЧС эвакуировали 47 пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Кыргызстан — Россия", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10 километрах от села Акжар в Кармакшинском районе. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем и из-за технической неисправности не смог продолжить движение.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили в салоне 47 граждан Кыргызстана, включая одного ребенка. Всех пассажиров эвакуировали и доставили в ближайший пункт обогрева.

В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.