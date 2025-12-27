Автобус с пассажирами застрял на трассе под Темиртау
Людей эвакуировали спасатели МЧС.
Сегодня, 10:12
94Фото: Скриншот видео
На автодороге "Астана – Караганда – Алматы" в районе города Темиртау произошла поломка пассажирского автобуса. Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы 112, после чего к месту были направлены подразделения МЧС, передаёт BAQ.KZ.
Спасатели оперативно прибыли на 180-й километр трассы и эвакуировали из технически неисправного автобуса 32 пассажира, включая четырех детей. Людей доставили в пункт обогрева.
Среди эвакуированных находились также иностранные граждане — двое граждан Китая и двое граждан Узбекистана.
По данным МЧС, в медицинской помощи пассажиры не нуждались. Ситуация была полностью взята под контроль, угрозы жизни и здоровью людей не возникло.