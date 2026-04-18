Автобус с туристами из Китая попал в ДТП в РФ: Два человека погибли

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье, где ехали граждане Китая, передает BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, пострадали 14 человек.

Автобус с почти 40 туристами из Китая попал в аварию по пути в Читу.

По предварительным данным, водитель потерял управление, транспортное средство съехало с трассы и опрокинулось на бок.

В пресс-службе регионального следственного управления СК сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).