Автобус сбил девочку в Астане: пострадали ещё три человека

29 Октября 2026, 05:24
АВТОР
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скриншот видео Telegram @Astanovka98 29 Октября 2026, 05:24
29 Октября 2026, 05:24
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Фото: скриншот видео Telegram @Astanovka98

В столице маршрутный автобус сбил девочку, а при экстренном торможении травмы получили ещё три пассажира. Всех четверых доставили в больницу.  ДТП произошло 28 октября на улице Байтурсынова. По данным департамента полиции, девочка переходила дорогу в неположенном месте.  В соцсетях появилось видео с места происшествия.

Очевидцы утверждают, что девочку увезли на скорой помощи в тяжёлом состоянии. Официальных данных о характере её травм пока нет.  В полиции сообщили, что водитель автобуса IVECO совершил наезд на пешехода.

Из-за резкого торможения пострадали трое находившихся в салоне пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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