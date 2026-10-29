Автобус сбил девочку в Астане: пострадали ещё три человека
29 Октября 2026, 05:24
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29 Октября 2026, 05:2429 Октября 2026, 05:24
192Фото: скриншот видео Telegram @Astanovka98
В столице маршрутный автобус сбил девочку, а при экстренном торможении травмы получили ещё три пассажира. Всех четверых доставили в больницу. ДТП произошло 28 октября на улице Байтурсынова. По данным департамента полиции, девочка переходила дорогу в неположенном месте. В соцсетях появилось видео с места происшествия.
Очевидцы утверждают, что девочку увезли на скорой помощи в тяжёлом состоянии. Официальных данных о характере её травм пока нет. В полиции сообщили, что водитель автобуса IVECO совершил наезд на пешехода.
Из-за резкого торможения пострадали трое находившихся в салоне пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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