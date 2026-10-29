Автобус сбил девочку в Астане: пострадали ещё три человека

В столице маршрутный автобус сбил девочку, а при экстренном торможении травмы получили ещё три пассажира. Всех четверых доставили в больницу. ДТП произошло 28 октября на улице Байтурсынова. По данным департамента полиции, девочка переходила дорогу в неположенном месте. В соцсетях появилось видео с места происшествия.

Очевидцы утверждают, что девочку увезли на скорой помощи в тяжёлом состоянии. Официальных данных о характере её травм пока нет. В полиции сообщили, что водитель автобуса IVECO совершил наезд на пешехода.

Из-за резкого торможения пострадали трое находившихся в салоне пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.