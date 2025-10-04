Автобус со школьниками попал в серьёзное ДТП в Турции: есть погибшие
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сегодня, 13:41
55Фото: Report
В турецкой провинции Балыкесир на северо-западе страны произошла серьёзная авария с участием школьного автобуса, передаёт BAQ.KZ.
В результате столкновения с легковым автомобилем погибли два человека, ещё восемь получили ранения.
Как сообщают местные СМИ, оба погибших находились в легковом автомобиле. Водитель автобуса и семеро школьников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают экстренные службы. Начато расследование, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
