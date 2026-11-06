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Автобус со школьниками съехал в кювет во Франции: двое погибших

6 Ноября 2026, 16:54
АВТОР
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Sandra Schreyen 6 Ноября 2026, 16:54
6 Ноября 2026, 16:54
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Фото: Sandra Schreyen

Во Франции междугородний автобус, который вез детей и подростков в школу, съехал с дороги и упал в кювет. Погибли несовершеннолетний и молодой человек, еще 16 пассажиров пострадали, трое из них тяжело.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на префектуру департамента Эн. Авария произошла утром в пятницу возле небольшого городка Лан, в сельской местности к северо-востоку от Лиона.

На месте работают спасатели и полиция. По данным телеканала BFM TV, в автобусе ехали ученики местных средних школ и лицеев.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро сообщил в соцсети X, что выезжает на место серьезной аварии.

«Это всегда тяжелый момент, когда наши ученики, наши дети становятся жертвами подобной аварии. Мои мысли и мысли правительства и всего образовательного сообщества с семьями», – сказал министр образования Эдуар Жеффрэ.

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