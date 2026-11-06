Автобус со школьниками съехал в кювет во Франции: двое погибших
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Во Франции междугородний автобус, который вез детей и подростков в школу, съехал с дороги и упал в кювет. Погибли несовершеннолетний и молодой человек, еще 16 пассажиров пострадали, трое из них тяжело.
Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на префектуру департамента Эн. Авария произошла утром в пятницу возле небольшого городка Лан, в сельской местности к северо-востоку от Лиона.
На месте работают спасатели и полиция. По данным телеканала BFM TV, в автобусе ехали ученики местных средних школ и лицеев.
Министр транспорта Франции Филипп Табаро сообщил в соцсети X, что выезжает на место серьезной аварии.
«Это всегда тяжелый момент, когда наши ученики, наши дети становятся жертвами подобной аварии. Мои мысли и мысли правительства и всего образовательного сообщества с семьями», – сказал министр образования Эдуар Жеффрэ.
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