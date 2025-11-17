Автобус сорвался в овраг в Эквадоре: 13 погибших
Число пострадавших оказалось значительным.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По меньшей мере 13 человек погибли и свыше 20 получили ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в центральной части Эквадора, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Трагедия произошла в воскресенье в провинции Боливар, где межпровинциальный автобус перевернулся и упал в глубокий овраг.
По информации издания Expreso, авария произошла около 13:00 по местному времени. Автобус следовал по маршруту Симиатуг–Амбато, когда по неустановленным пока причинам съехал с трассы и сорвался вниз. Удар был настолько сильным, что автобус оказался сильно деформирован, а число пострадавших оказалось значительным.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, пожарные, полицейские и военнослужащие. К работам по поиску и оказанию помощи подключились также бригады скорой помощи. Из-за сложного рельефа спасательная операция заняла продолжительное время.
Власти подтвердили, что среди погибших есть как дети, так и взрослые, в том числе представители сразу трёх семей. Все выжившие были доставлены в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое.
Причины трагедии сейчас выясняются, а местные власти уже заявили о необходимости тщательного расследования и усиления мер безопасности на горных дорогах региона.
Самое читаемое
- В Костанайской области собрали рекордный за десятилетие урожай
- День работников сельского хозяйства в Казахстане: значение, люди и вызовы отрасли
- Штормовое предупреждение объявлено на 16 ноября в Казахстане
- Казахстанец Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира World Boxing
- Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран