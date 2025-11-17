По меньшей мере 13 человек погибли и свыше 20 получили ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в центральной части Эквадора, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Трагедия произошла в воскресенье в провинции Боливар, где межпровинциальный автобус перевернулся и упал в глубокий овраг.

По информации издания Expreso, авария произошла около 13:00 по местному времени. Автобус следовал по маршруту Симиатуг–Амбато, когда по неустановленным пока причинам съехал с трассы и сорвался вниз. Удар был настолько сильным, что автобус оказался сильно деформирован, а число пострадавших оказалось значительным.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, пожарные, полицейские и военнослужащие. К работам по поиску и оказанию помощи подключились также бригады скорой помощи. Из-за сложного рельефа спасательная операция заняла продолжительное время.

Власти подтвердили, что среди погибших есть как дети, так и взрослые, в том числе представители сразу трёх семей. Все выжившие были доставлены в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое.

Причины трагедии сейчас выясняются, а местные власти уже заявили о необходимости тщательного расследования и усиления мер безопасности на горных дорогах региона.