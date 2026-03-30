Автобус столкнулся с поездом под Алматы
В момент происшествия поезд пересекал переезд.
Вчера 2026, 23:00
Фото: Кадр из видео
В Алматинской области водитель маршрутного автобуса привлечён к ответственности после дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, инцидент произошёл на автодороге Алматы –Боралдай – станция Шамалган. В момент происшествия поезд, следовавший с угольной станции, пересекал переезд.
«Водитель маршрутного автобуса, не уступив дорогу, допустил столкновение с подвижным составом. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в полиции.
