В Алматы произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

В четверг, 11 декабря, на одной из остановок столкнулись автобус №65 и троллейбус №25. Кадры с места происшествия появились на Instagram-странице Krisp Almaty и сразу вызвали широкий резонанс среди пользователей.

По предварительным данным, автобус въехал в стоящий на остановке троллейбус, который в этот момент осуществлял посадку и высадку пассажиров. Предполагается, что водитель автобуса не успел затормозить, что и привело к столкновению. Видеозапись подтверждает серьёзные повреждения: у автобуса разбито стекло и деформирована дверь, тогда как у троллейбуса выбито заднее стекло.

В пресс-службе полиции Алматы уточнили, что ДТП произошло в 11:50 в Медеуском районе города. Автобус №65 двигался по проспекту Достык в южном направлении, когда допустил наезд на троллейбус, стоявший в остановочном комплексе.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса — женщина 1966 года рождения. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия, опрашивают участников и свидетелей, а также изучают записи камер наблюдения.

По словам сотрудников Департамента полиции, окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий.