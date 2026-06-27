Автобус загорелся в центре столицы

В районе Есиль города Астаны по проспекту Аль-Фараби произошло возгорание моторного отсека маршрутного автобуса.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС и Центра медицины катастроф. По прибытии пожарные установили, что моторный отсек автобуса горит открытым пламенем. До прибытия спасателей все пассажиры самостоятельно покинули салон.

В результате слаженных действий сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пожарные не допустили распространения огня на весь автобус.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.