Автобусника избили молотком по голове за требование оплатить проезд в Шымкенте
Мужчина попал в реанимацию.
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В Шымкенте водитель автобуса был жестоко избит после того, как попросил пассажира оплатить проезд, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошел 12 июня.
По словам водителя, после замечания по поводу оплаты на следующей остановке его поджидали трое мужчин. Один ударил его по голове молотком, второй – по лицу кастетом, нанеся серьезные травмы, включая разрыв щеки. Водитель потерял сознание и очнулся уже в карете скорой помощи. Некоторое время он провёл в реанимации и в настоящее время находится в больнице.
В пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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