В Казахстане растет пассажиропоток автомобильного и городского электрического транспорта. За январь-июль 2026 года этим видом транспорта воспользовались 1,1 млрд пассажиров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Finprom, при этом доходы транспортных предприятий от перевозки пассажиров достигли 303,1 млрд тенге, увеличившись за год на 13,9%. В реальном выражении рост составил 6,1%.

Сколько заработали перевозчики

Основную часть доходов обеспечили автобусные перевозки и такси.

За семь месяцев доходы от перевозки пассажиров автобусами составили 192 млрд тенге. В денежном выражении показатель вырос на 15,5%, а в реальном – на 11,6%.

Такси принесли перевозчикам 101 млрд тенге. Несмотря на рост номинальных доходов на 10,5%, в реальном выражении показатель снизился на 3,2%.

Таким образом, пассажиров такси стало больше, однако рост пассажиропотока не привел к увеличению реальных доходов перевозчиков.

Где больше всего пользуются транспортом

Лидером по объему пассажирских перевозок остается Алматы – за январь-июль здесь перевезли 267,5 млн человек.

В Астане показатель составил 188,3 млн пассажиров, в Карагандинской области – 83 млн, в Шымкенте – 73,5 млн, в Жамбылской области – 60,2 млн.

На Алматы и Астану в совокупности пришлось около 41% всех пассажирских перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом.

По доходам также лидирует Алматы – 59,7 млрд тенге. Далее следуют Астана с 48 млрд тенге, Мангистауская область – 24,4 млрд, Шымкент – 24 млрд и Карагандинская область – 22,5 млрд тенге.

Автобусы остаются основным транспортом

Большинство пассажиров по-прежнему перевозят автобусы. За семь месяцев ими воспользовались 971,7 млн человек, что на 4,5% больше прошлогоднего показателя.

На такси пришлось 88,8 млн пассажиров – на 3,2% больше, чем годом ранее.

Городской электрический транспорт демонстрирует разнонаправленную динамику. Троллейбусами воспользовались 16,1 млн пассажиров, что на 11% меньше прошлогоднего показателя. Пассажиропоток трамваев вырос на 2,7%, до 9,4 млн человек.

Как изменились цены

В июле 2026 года автомобильные пассажирские перевозки в Казахстане подорожали на 7,1% по сравнению с июлем 2025 года.

Проезд на городском автобусе стал дороже на 3,3%, тогда как поездки на такси подорожали значительно сильнее – на 13,4%.

Как меняется пассажиропоток

Пассажиропоток автомобильного и городского электрического транспорта растет несколько лет подряд. Если за январь-июль 2022 года было перевезено 786 млн человек, то в 2025 году показатель достиг 1,1 млрд.

За четыре года объем перевозок увеличился на 41,2%.

При этом в 2026 году темпы роста замедлились. Если в 2023–2025 годах пассажиропоток увеличивался примерно на 9-11% ежегодно, то сейчас прирост составляет менее 5%.

На автомобильный и городской электрический транспорт приходится 98,2% всех пассажирских перевозок в Казахстане.

Что происходит с общественным транспортом

Крупнейшие города продолжают обновлять и развивать транспортную инфраструктуру.

В Алматы насчитывается около 3,1 тыс. единиц подвижного состава, включая газовые автобусы, электробусы, троллейбусы и дизельные автобусы. В городе работают 206 городских и пригородных маршрутов.

В Астане продолжается развитие городской транспортной системы LRT. Протяженность линии составляет 22,4 км, на ней предусмотрено 18 станций.

Таким образом, автобусы и такси остаются ключевыми видами наземного пассажирского транспорта в Казахстане. При этом статистика показывает разницу между двумя сегментами: автобусные перевозки растут как по пассажиропотоку, так и по реальным доходам, тогда как такси при увеличении числа пассажиров демонстрируют снижение реальных доходов.