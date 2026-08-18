Автобусы и такси перевезли более 1 млрд пассажиров в Казахстане
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В Казахстане растет пассажиропоток автомобильного и городского электрического транспорта. За январь-июль 2026 года этим видом транспорта воспользовались 1,1 млрд пассажиров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Finprom, при этом доходы транспортных предприятий от перевозки пассажиров достигли 303,1 млрд тенге, увеличившись за год на 13,9%. В реальном выражении рост составил 6,1%.
Сколько заработали перевозчики
Основную часть доходов обеспечили автобусные перевозки и такси.
За семь месяцев доходы от перевозки пассажиров автобусами составили 192 млрд тенге. В денежном выражении показатель вырос на 15,5%, а в реальном – на 11,6%.
Такси принесли перевозчикам 101 млрд тенге. Несмотря на рост номинальных доходов на 10,5%, в реальном выражении показатель снизился на 3,2%.
Таким образом, пассажиров такси стало больше, однако рост пассажиропотока не привел к увеличению реальных доходов перевозчиков.
Где больше всего пользуются транспортом
Лидером по объему пассажирских перевозок остается Алматы – за январь-июль здесь перевезли 267,5 млн человек.
В Астане показатель составил 188,3 млн пассажиров, в Карагандинской области – 83 млн, в Шымкенте – 73,5 млн, в Жамбылской области – 60,2 млн.
На Алматы и Астану в совокупности пришлось около 41% всех пассажирских перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом.
По доходам также лидирует Алматы – 59,7 млрд тенге. Далее следуют Астана с 48 млрд тенге, Мангистауская область – 24,4 млрд, Шымкент – 24 млрд и Карагандинская область – 22,5 млрд тенге.
Автобусы остаются основным транспортом
Большинство пассажиров по-прежнему перевозят автобусы. За семь месяцев ими воспользовались 971,7 млн человек, что на 4,5% больше прошлогоднего показателя.
На такси пришлось 88,8 млн пассажиров – на 3,2% больше, чем годом ранее.
Городской электрический транспорт демонстрирует разнонаправленную динамику. Троллейбусами воспользовались 16,1 млн пассажиров, что на 11% меньше прошлогоднего показателя. Пассажиропоток трамваев вырос на 2,7%, до 9,4 млн человек.
Как изменились цены
В июле 2026 года автомобильные пассажирские перевозки в Казахстане подорожали на 7,1% по сравнению с июлем 2025 года.
Проезд на городском автобусе стал дороже на 3,3%, тогда как поездки на такси подорожали значительно сильнее – на 13,4%.
Как меняется пассажиропоток
Пассажиропоток автомобильного и городского электрического транспорта растет несколько лет подряд. Если за январь-июль 2022 года было перевезено 786 млн человек, то в 2025 году показатель достиг 1,1 млрд.
За четыре года объем перевозок увеличился на 41,2%.
При этом в 2026 году темпы роста замедлились. Если в 2023–2025 годах пассажиропоток увеличивался примерно на 9-11% ежегодно, то сейчас прирост составляет менее 5%.
На автомобильный и городской электрический транспорт приходится 98,2% всех пассажирских перевозок в Казахстане.
Что происходит с общественным транспортом
Крупнейшие города продолжают обновлять и развивать транспортную инфраструктуру.
В Алматы насчитывается около 3,1 тыс. единиц подвижного состава, включая газовые автобусы, электробусы, троллейбусы и дизельные автобусы. В городе работают 206 городских и пригородных маршрутов.
В Астане продолжается развитие городской транспортной системы LRT. Протяженность линии составляет 22,4 км, на ней предусмотрено 18 станций.
Таким образом, автобусы и такси остаются ключевыми видами наземного пассажирского транспорта в Казахстане. При этом статистика показывает разницу между двумя сегментами: автобусные перевозки растут как по пассажиропотоку, так и по реальным доходам, тогда как такси при увеличении числа пассажиров демонстрируют снижение реальных доходов.
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