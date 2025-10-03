В Усть-Каменогорске власти задумали разгрузить дороги весьма необычным способом – построить канатную дорогу. По расчётам чиновников, "канатка" должна перевозить более семи миллионов пассажиров в год и даже стать частью транспортной системы города. На первых этапах она соединит Гору госсимволов и набережную Иртыша. Но пока акимат делает ставку на туристический имидж и громкие проекты, горожане жалуются на переполненные и устаревшие автобусы, постоянно неработающие трамваи, катастрофическую нехватку мостов через Иртыш. В ситуации разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Между мечтой и реальностью

Аким города Алмат Акышов уже встретился с представителями зарубежной компании, которая специализируется на проектировании и установке канатных дорог. Идея преподносится как инвестиционный проект: без нагрузки на бюджет и с перспективой туризма. Но если "сверху" это выглядит как шаг к современному городу, "снизу" жители ощущают совсем иное – пробки, отсутствие нормальных маршрутов и коллапс в часы пик.

О том, что транспортная стратегия Усть-Каменогорска строится на иллюзиях рассказал гражданский активист Роман Честных.

"Город до сих пор в транспортном коллапсе из-за отсутствия достаточного количества мостов. Ведь, по сути, всё движение идет через один мост через Иртыш. Это пример недальновидного использования бюджетных ресурсов. Звучит откровенно глупо – предлагать строительство канатной дороги в качестве участка транспортной сети, причем на направлении, где нет реального пассажиропотока", – отмечает он.

К тому же, по словам Честных, Усть-Каменогорск развивается без учета реальных потоков людей. Основные рабочие места находятся в северном промышленном узле, тогда как проекты и бюджеты сосредоточены на левобережье. Очевидно, что приоритет отдаётся личным автомобилям, а общественный транспорт деградирует. Автобусы переполнены, востребованные трамвайные маршруты простаивают на ремонте, окраины вроде Аблакетки годами не могут добиться нормального движения.

Не лучше обстоит дело и с городской средой.

"Пешеходная инфраструктура почти отсутствует: ремонтируются дороги, но не тротуары. Люди с ограниченными возможностями фактически лишены возможности передвигаться по городу, улицы для них остаются барьерной зоной. В итоге вы крайне редко увидите таких людей на городских улицах, им просто не выбраться из своих дворов на сколько-либо значимое расстояние. Инклюзивной среды здесь нет, и это главная проблема, если мы говорим о комфортном городе", – подчеркивает Честных.

К этому добавляются вопросы коммунальной инфраструктуры. Город уже обременен долгами по международным займам, но качество сетей не улучшилось.

"Это субъективное мнение, но здесь явно присутствует коррупционная составляющая: деньги уходят, а системных изменений мы не видим", – говорит активист.

Что волнует горожан сильнее канатки

По мнению общественника Алексея Божкова, ключевая проблема Усть-Каменогорска – дороги и сопутствующая инфраструктура.

"Качество асфальта у нас ужасное. Наверное, по всей стране есть проблемы, но в Усть-Каменогорске они особенно заметны. Редко где встретишь дорогу без выбоин. Если на проезжей части есть колодцы, то они обязательно углублены так, что машину буквально “ухает” на скорости. Когда ямы заделывают, на их месте остаются надолбы, по которым потом скачешь", – говорит он.

По словам Божкова, отдельная боль – дорожные знаки и разметка.

"Каждый год приходится по несколько раз подавать заявления, чтобы где-то установили недостающие знаки или убрали ненужные. Разметка – тоже вечная проблема: то стерта, то нанесена неграмотно. А со светофорами вообще беда: мест, где они необходимы, много, но ставят их крайне неохотно. Приходится буквально “выбивать” каждый светофор", – подчёркивает активист.

Особое внимание он обращает на уличное освещение.

"После перевода времени у нас стало темнеть гораздо раньше. Это сразу повысило аварийность. Многие пешеходные переходы остаются в темноте, детей приходится буквально за руку водить через дорогу. Светофоров на переходах часто нет, очень много нерегулируемых участков. Добавьте сюда кустарники, которые зарастают вокруг переходов и закрывают обзор, и становится очевидно, что проблема с безопасностью стоит крайне остро", – делится возмущениями Алексей Божков.

По словам общественника, именно дороги, освещение и организация движения, а не "канатки", должны быть приоритетом городских властей.

"У меня вызывает много вопросов, когда местные исполнительные органы вместо того, чтобы решать нужные вопросы, придумывают проекты типа канатной дороги. Я сомневаюсь, что это хорошая затея. Или, например, построили в своё время надземный пешеходный переход у "Даниэля" на перекрестке проспектов Абая и Назарбаева. Поставили, прошло несколько лет, рядом с надземным пешеходным переходом вернули наземный пешеходный переход. В связи с этим вопрос, проводится ли анализ эффективности деятельности местных исполнительных органов. Если они работают неэффективно, каким-то образом вышестоящие инстанции должны это отслеживать и реагировать. В бюджете дырка. Об этом говорится уже со всех экранов. В то же время у нас денежные средства туда-сюда мечутся на разные странные, на мой взгляд, проекты", – заявил Алексей Божков.

Именно поэтому история с канатной дорогой, которая должна стать "символом будущего", вызывает у части горожан раздражение. Когда в городе нет нормальных мостов, автобусов, дорог и тротуаров, разговоры о "канатке" выглядят не инновацией, а очередным дорогим проектом "для картинки".

Город на ложных прогнозах

Роман Честных видит проблему глубже: в основе – ошибки градостроительной политики. По генплану, через 10 лет население Усть-Каменогорска должно почти удвоиться. Но фактически рост обеспечивается лишь миграцией из районов области, а не демографическим бумом.

"Это значит, что ресурсы уходят на очень дорогие проекты, которые выгодны только с точки зрения коррупционных рисков. Вместо того, чтобы развивать в целом областные населенные пункты. Гигантские проспекты, новые инженерные сети – далеко не все из этого находит разумное применение, что-то даже разрушается уже", – отмечает Честных.

В ответе акимата говорится, что генеральный план утвержден в 2021 году. Согласно ему, в 2018 году численность населения города составляла 343,8 тыс. человек. По прогнозу, в 2025 году в Усть-Каменогорске должно проживать 380 тысяч человек, к 2035 году – 430 тысяч, к 2050 году – 550 тысяч.

Сейчас власти корректируют документ.

"Прогнозируемая численность населения будет уточняться", – сухо отмечают в акимате.

Аргументы акимата

В акимате уверяют: канатная дорога – часть регионального мастер-плана по развитию туризма.

"Канатная дорога может служить не только общественным транспортом, но и быть местом отдыха, притяжения для жителей и туристов. Развитие туризма способствует привлечению инвестиций, развитию экономики, формированию позитивного имиджа города и области", – сказал в ответе на запрос руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска Д. Касымов.

Власти обещают, что вместе с этим строятся новые мосты.

"В данное время транспортная инфраструктура города представлена пятью мостами: Иртышский, в створе улица Тогас – улица Пограничная (через Иртыш), Ульбинский, в створе улицы Крылова, в створе проспект Шәкәрім – улица Мызы. Согласно генерельному плану города планируется строительство ещё трех мостов через реку Иртыш: в створе улицы Виноградова, улица Базовая – район Пристани, район села Новоявленка – район аэропорта", – сообщили в акимате.

Канатка может стать эффектным проектом для буклетов о туризме. Но без дорог, мостов, автобусов и света на переходах этот "символ будущего" рискует остаться красивой декорацией на фоне реальных проблем города.