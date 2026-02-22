Автобусы по всему Казахстану стали площадкой информирования о проекте новой Конституции
Оформление выполнено в 730 единицах общественного транспорта.
Во всех регионах страны продолжается масштабная информационная кампания в преддверии республиканского референдума. Теперь одним из ключевых каналов стали автобусы и другой общественный транспорт, курсирующий по городам и областным центрам, передает BAQ.KZ.
Оформление общественного транспорта тематическими материалами позволяет донести информацию до максимально широкой аудитории: пассажиры ежедневно видят разъяснения о конституционных изменениях и предстоящем республиканском референдуме прямо в пути.
Материалы размещаются как на внешних поверхностях автобусов, так и внутри салонов – на плакатах и цифровых экранах. Такой формат обеспечивает постоянный контакт с аудиторией и высокий уровень визуального охвата.
На сегодняшний день оформление выполнено в 730 единицах общественного транспорта по всему Казахстану.
Таким образом, общественный транспорт становится эффективным инструментом прямой коммуникации с гражданами.
Благодаря такому формату казахстанцы могут получать информацию о ключевых положениях проекта новой Конституции в повседневной среде: во время поездок на работу, учебу и по личным делам, что делает разъяснительную работу максимально доступной и наглядной.
