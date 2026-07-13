Автобусы провалились в просевший участок дороги в Алматы

В Алматы сразу два городских автобуса застряли после того, как их задние колеса провалились в участок дороги на пересечении улиц Толе би и Брусиловского. Фотографии с места происшествия быстро разлетелись по социальным сетям. Из-за инцидента движение по Толе би оказалось затруднено. Некоторые пользователи предположили, что просадка могла быть связана со строительством линии LRT.

В ТОО «Алматыэлектротранс» сообщили, что ранее на этом участке вскрывали проезжую часть, а затем временно засыпали траншею щебнем. По данным компании, один из автобусов двигался в восточном направлении, когда его задние колеса попали на участок с рыхлой засыпкой. Под тяжестью транспорта щебень просел, из-за чего автобус не смог продолжить движение. Позже в аналогичной ситуации оказался еще один автобус.

В компании подчеркнули, что никто не пострадал, а видимых повреждений транспорт не получил. По предварительным данным, нарушений со стороны водителя не установлено, сотрудники полиции материалы по происшествию не оформляли. Автобус направят на дополнительный технический осмотр, чтобы исключить скрытые повреждения.

В акимате Алмалинского района сообщили, что автобусы уже убрали с проезжей части, а движение транспорта полностью восстановлено. При этом в районном акимате подчеркнули, что инцидент не повлиял на проведение ремонтных работ.