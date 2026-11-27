До конца ноября шесть новых автобусов выйдут на междугородние маршруты из Караганды в Егиндыбулак, Нуру, Карагайлы и Родниковское. Ещё 14 машин для пригородных перевозок в Карагандинской области планируют купить до конца года. Они заменят изношенный транспорт, который возит людей из областного центра в города-спутники и соседние посёлки.

Шесть междугородних автобусов в этом году купил Автобусный парк №3. До сих пор на этих направлениях ездили машины, которые работали больше 13 лет. По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Максута Кожанова, новая техника сделает поездки комфортнее для сельских жителей.

Автопарк в регионе обновляют поэтапно с 2023 года. За это время на маршруты в Шахтинск, Абай, Сарань, Темиртау, Шахан и Топар закупили 104 новых автобуса. На этих направлениях почти весь транспорт уже заменён.

В этом году по области планируют купить 152 новых автобуса. В прошлом году для Караганды, Темиртау и межрайонных маршрутов закупили 202 машины, 47 из них возят пассажиров из областного центра в города-спутники.

Новые автобусы оснащают кондиционерами и оборудованием для маломобильных пассажиров.

Маршрутов тоже становится больше, часть направлений, где движение раньше останавливали, вернули. В 2025 году снова пустили автобусы из Караганды в Каркаралинск и Агадырь, появился маршрут из Караганды в Балхаш через село Актогай.

Всего в Карагандинской области работают 197 пассажирских маршрутов. Их обслуживают 37 перевозчиков, по плану на линиях должно быть больше 900 автобусов.