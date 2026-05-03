Автодом с иностранцами опрокинулся на трассе Бейнеу–Актау

В Мангистауской области спасатели помогли иностранным туристам, попавшим в ДТП на трассе «Бейнеу–Актау», передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл, когда автодом путешественников из Швейцарии неожиданно опрокинулся на бок. Внутри находились двое человек.

Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место происшествия. Они помогли туристам выбраться из автомобиля, обеспечили их безопасность и сопроводили в село Бейнеу.

Там иностранцев разместили в гостинице. Медицинская помощь им не понадобилась.

