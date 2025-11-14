В Алматинской области официально открыт новый участок автомобильной дороги "Узынагаш – Отар" протяженностью 42 километра, ставший завершающим этапом реконструкции всей магистрали между Алматы и Шымкентом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Теперь по маршруту можно проехать полностью по четырехполосной дороге, что значительно повысит безопасность и комфорт для водителей.

В церемонии открытия приняли участие Вице-министр транспорта Республики Казахстан Максат Калиакпаров, заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев, а также аксакалы региона. Символическим моментом стало нажатие кнопки запуска движения, после чего по новому участку первой проехала автоколонна из 15 автомобилей.

"В этом году мы достигли рекордного охвата реконструкцией и ремонтом 13 тысяч километров дорог по всей стране. Всё это стало возможным благодаря поддержке Главы государства и самоотверженному труду дорожников, которые день за днем создают безопасные и комфортные маршруты для граждан и открывают новые возможности для развития регионов", — отметил Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

В рамках открытия дороги также состоялось награждение работников, внесших значительный вклад в реализацию проекта. Им были вручены ведомственные медали, благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства транспорта.

Основные строительно-монтажные работы на участке "Узынагаш – Отар" начались в прошлом году и были завершены всего за два года. В реализации проекта участвовали 163 единицы техники, 290 специалистов, два асфальтобетонных завода и четыре дорожно-строительных управления.

С вводом нового участка дорога Алматы – Шымкент стала полностью четырехполосной. Это повысит пропускную способность магистрали, сократит время в пути, улучшит безопасность движения и укрепит транспортные связи регионов страны, а также усилит экономическое взаимодействие Казахстана с государствами Центральной Азии.