Водители Костанайской области массово жалуются на отсутствие сжиженного газа на заправках. Владельцы автозаправок, которые реализуют газ, подтверждают его отсутствие. И уточняют, что перебои наблюдаются уже несколько дней. Курирующее топливный вопрос ведомство сообщает, что ситуация скоро стабилизируется. Как область выходит из положения, читайте в материале корреспондента BAQ.kz.

Нет даже по талонам

Жалобы водителей на отсутствие сжиженного газа на автозаправках Костаная и других городов области участились в последнюю неделю. Отсутствие топлива особенно сказалось на той категории граждан, работа которой связана с регулярными поездками.

"Я работаю курьером. Машину давно перевел на газ, так как это выгоднее, дешевле обходится для постоянных поездок. Но из-за отсутствия газа уже третий день не могу выйти на работу", - сообщил нам сотрудник одной из фирм Асхат Бекешев.

Еще один водитель рассказал, что работает в такси и ездит на дальние рейсы. В частности, в ближайшие к Костанаю российские города - Челябинск и Екатеринбург.

"Уже два дня простоя. Набрал людей, но несколько поездок пришлось отменить из-за отсутствия газа. На заправке мне сказали, что не продадут даже по талонам", - пожаловался водитель.

Фото Аскар Кенжетаев

В Костанайской области более десяти автозаправок, которые занимаются реализацией сжиженного нефтяного газа. Из них шесть крупных сетевых - ТОО "Промбаза-7", ТОО "КостанайАвтоГаз", ТОО "База сжиженного газа", ТОО "КС-А" ("Кепiл - Сапа-А"), ТОО "Ар-Газ" и ТОО РГ-Газсервис". И еще семь мелких компаний, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям региона.

"Газа нет уже около недели. Не будет до следующего понедельника. Нет даже по талонам, потому что нет самого топлива. Если вы ранее приобретали талоны, то продадим, а если недавно, то объемов нет", - пояснили в одной из крупнейших газовых компании ТОО "Промбаза-7".

В ТОО "Ар-Газ", которое занимается реализацией жидкого топлива по всему Аркалыку сообщили, что получили четыре вагона газа только сегодня ночью. На то, чтобы его перегрузить и развезти по заправкам нужно время.

На других крупных сетевых и мелких газозаправочных автозаправках тоже сообщили, что газа пока нет. И когда будет, реализаторы не знают.

Ближе к обеду сжиженный газ появился у одной розничной компании "Автогазпром". На одной из их заправок, расположенной в районе улицы Бородина, операторы сказали, что газ есть в свободном доступе, но, чтобы его получить стоять в очереди нужно примерно час. Это подтверждала огромная автомобильная очередь.

Недополучили большие объемы

За комментарием мы обратились в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области.

"Буквально сегодня ночью пришли первые четыре вагона с газом из Актобе от компании АО "СНПС-Актобемунайгаз". Но они предназначены конкретно для одного местного реализатора - ТОО "Кепiл - Сапа-А". Еще 10 вагонов нам направили из Уральска от ТОО "ЖаикМунай". Они должны прибыть сегодня ночью и еще 10 вагонов должны направить в ближайшее время", - сообщил заместитель руководителя управления энергетики Азамат Сабыржан.

Он пояснил, что утверждением объемов сжиженного газа и распределением их по Костанайской области занимается министерство энергетики Казахстана. Согласно его постановлению, для нашего региона поставки газа осуществляют два нефтеперерабатывающих завода - ТОО "Жаик-Мунай", расположенный в Уральске и АО "СНПС-Актобемунайгаз", расположенный в Актобе. Из-за закрытия обоих заводов практически одновременно на ремонт, в сентябре и октябре в области недопоставили крупные объемы топлива.

Фото Аскар Кенжетаев

В частности, из Уральска из положенных региону 4 536 тонн сжиженного газа в сентябре не доставили 2 248 тонн, а в октябре - еще 1 188 тонн. Из-за этого сложился серьезный дефицит. Ситуация оказалась настолько критичной, что управление энергетики даже направило письмо в адрес министерства энергетики РК. Госорган пошел навстречу и утвердил дополнительные объемы газа, которые пришли в регион из Павлодарского НПЗ. Однако этот объем не составил даже половины от недополученного газа. Всего 1 548 тонн. Еще около 1 000 тонн, которые область также запрашивала в качестве дополнительного объема так и не пришли. На заводе объяснили отказа отсутствием газа.

Как пояснили в управлении энергетики и ЖКХ региона, по состоянию на 5 ноября в области оставалось всего 90 тонн сжиженного газа. В связи с чем его продавали только по талонам. Талоны на газ обычно приобретают заранее автоперевозчики, которые занимаются общественным транспортом, крупные фирмы, водители которых работают на машинах с автогазом и государственные учреждения. Так что возможность приобрести газ даже по талонам была не у всех. Тем более, что сами реализаторы сжиженного газа, некоторым фирмам не отпускали топливо даже по талонам.

"Пока что нам направили в общей сложности 24 вагона с газом, включая те 4, которые уже пришли сегодня ночью. И плюс 20, которые ожидаем в ближайшее время. В каждом вагоне по 36 тонн сжиженного газа. Общий объем сами можете посчитать", - отметил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ региона.

Когда ожидаются новые поставки газа в управлении не сказали, но добавили, что ситуация на контроле. Специалисты ежедневно созваниваются с крупными поставщиками, чтобы решить газовый дефицит как можно скорее.

Жалуйтесь в министерство

В управлении отмечают, что на перебои с поставкой газа влияют не только ремонтные работы на заводах, но и проблемы с логистикой, в частности, у тех компаний, которые получают сжиженный газ по железной дороге. А это практически все крупные сетевые реализаторы сжиженного газа. Мелкие розничные продавцы доставляют газ автоцистернами, поэтому их газ приходит быстрее.

Сейчас газ на автозаправках области продают в розницу по 102 тенге за 1 литр. Нареканий на повышение стоимости пока не было. Зато на днях водители пожаловались, что бензин марки АИ-95 резко подорожал на 5 тенге - с 278 до 283 тенге за литр. В управлении энергетики сообщили, что мораторий установлен только на повышение цены на бензин марки АИ-92. Его установило министерство энергетики РК с 16 октября. Цены на другие марки бензина находятся вне зоны контроля государственного регулирования.

Это не первый случай, когда костанайцы страдают из-за длительного отсутствия на заправках газа и бензина, связанного с затянувшимися ремонтами НПЗ страны. Местные власти давно пытаются урегулировать эту ситуацию, но она периодически повторяется.

Отметим, что министерство энергетики РК давно организовало горячую линию. Казахстанцы, которые заметили факты нарушения ценового моратория на бензин или дизельное топливо, либо столкнулись с отсутствием сжиженного газа могут обращаться с жалобами по специальному номеру: +77018550248.

видео: Аскар Кенжетаев