Автогол принес «Каспию» победу над «Астаной»
Игра прошла на «Кайсар Арене» и завершилась со счётом 1:0.
Сегодня 2026, 01:28
Фото: Istockphoto
Актауский «Каспий» победил «Астану» в матче 8-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.
Уже в первом тайме «Астана» осталась в меньшинстве — на 19-й минуте красную карточку получил Алибек Касым.
Во втором тайме у столичной команды был шанс открыть счёт, но Иван Башич не реализовал пенальти — его удар отбил вратарь соперника.
Решающий момент произошёл в добавленное время: на 90+5 минуте защитник «Астаны» срезал мяч в собственные ворота, что принесло победу «Каспию».
После этого матча «Астана» имеет 12 очков и остаётся в верхней части таблицы, а «Каспий» набрал 4 очка и находится в зоне вылета.
