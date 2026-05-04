Автогол принес «Каспию» победу над «Астаной»

Актауский «Каспий» победил «Астану» в матче 8-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Игра прошла на «Кайсар Арене» и завершилась со счётом 1:0.

Уже в первом тайме «Астана» осталась в меньшинстве — на 19-й минуте красную карточку получил Алибек Касым.

Во втором тайме у столичной команды был шанс открыть счёт, но Иван Башич не реализовал пенальти — его удар отбил вратарь соперника.

Решающий момент произошёл в добавленное время: на 90+5 минуте защитник «Астаны» срезал мяч в собственные ворота, что принесло победу «Каспию».

После этого матча «Астана» имеет 12 очков и остаётся в верхней части таблицы, а «Каспий» набрал 4 очка и находится в зоне вылета.