Автокомпоненты, дроны и больница: какие проекты Казахстан реализует с Южной Кореей
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Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили ряд совместных инвестиционных проектов Казахстана и Республики Корея. Инициативы охватывают автомобилестроение, здравоохранение, производство дронов и развитие нового города Alatau City.
Одним из ключевых проектов станет дальнейшая локализация производства автокомпонентов в Казахстане. В Алматы планируется наладить выпуск глушителей, обивки сидений, жгутов проводов, напольных покрытий и колесных дисков для отечественных автозаводов.
В Костанае создают локализационный центр KIA
Главе государства также доложили о создании в Костанае локализационного центра KIA.
На предприятии планируется выпускать дверные панели, центральные консоли, сиденья, потолочную и напольную обивку, бамперы и другие автомобильные компоненты.
Развитие такого производства должно увеличить долю комплектующих, выпускаемых непосредственно в Казахстане, и углубить локализацию автомобильной промышленности.
В Алматы планируют построить новую многопрофильную больницу
Среди представленных проектов – производство медицинских ультразвуковых диагностических систем.
Кроме того, в Алматы рассматривается строительство многопрофильной больницы с применением корейской модели управления и современных медицинских технологий.
Отдельным направлением сотрудничества станет производство беспилотных летательных аппаратов.
Alatau City получит корейский мастер-план
Ранее в ходе встречи Президента с руководством Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития KIND основное внимание было уделено перспективам развития Alatau City.
По итогам переговоров состоялся обмен соглашением между Alatau City Authority и KIND о разработке мастер-плана проекта Alatau Smart City.
Корейская сторона также рассматривается как партнер по развитию транспортной и социальной инфраструктуры Казахстана, включая порты Актау и Курык, а также проекты строительства и модернизации региональных аэропортов.
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