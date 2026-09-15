Автокомпоненты, дроны и больница: какие проекты Казахстан реализует с Южной Кореей

Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили ряд совместных инвестиционных проектов Казахстана и Республики Корея. Инициативы охватывают автомобилестроение, здравоохранение, производство дронов и развитие нового города Alatau City.

Одним из ключевых проектов станет дальнейшая локализация производства автокомпонентов в Казахстане. В Алматы планируется наладить выпуск глушителей, обивки сидений, жгутов проводов, напольных покрытий и колесных дисков для отечественных автозаводов.

В Костанае создают локализационный центр KIA

Главе государства также доложили о создании в Костанае локализационного центра KIA.

Акорда

На предприятии планируется выпускать дверные панели, центральные консоли, сиденья, потолочную и напольную обивку, бамперы и другие автомобильные компоненты.

Акорда

Развитие такого производства должно увеличить долю комплектующих, выпускаемых непосредственно в Казахстане, и углубить локализацию автомобильной промышленности.

Акорда

В Алматы планируют построить новую многопрофильную больницу

Среди представленных проектов – производство медицинских ультразвуковых диагностических систем.

Акорда

Кроме того, в Алматы рассматривается строительство многопрофильной больницы с применением корейской модели управления и современных медицинских технологий.

Отдельным направлением сотрудничества станет производство беспилотных летательных аппаратов.

Alatau City получит корейский мастер-план

Ранее в ходе встречи Президента с руководством Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития KIND основное внимание было уделено перспективам развития Alatau City.

По итогам переговоров состоялся обмен соглашением между Alatau City Authority и KIND о разработке мастер-плана проекта Alatau Smart City.

Акорда

Корейская сторона также рассматривается как партнер по развитию транспортной и социальной инфраструктуры Казахстана, включая порты Актау и Курык, а также проекты строительства и модернизации региональных аэропортов.