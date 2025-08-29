Автокредитование в первом полугодии 2025 года стало самым динамичным сегментом розничного кредитования в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Заявки на автокредиты увеличились на 54%, объём новых выдач — на 53%, а портфель займов — на 23%, закрепив за собой статус массового продукта.

Доля автокредитов в структуре всех выдач выросла с 8,8% до 13,2%, а в портфеле розничных займов — с 12,2% до 15,4%. Сегодня почти 60% сделок на авторынке совершаются через кредиты.

Эксперты связывают рост с удешевлением займов: средняя ставка снизилась с 19,7% до 15,8%, а ежемесячный платёж — на 8%. Банки и автодилеры усилили конкуренцию, предлагая партнёрские и акционные программы, что сделало кредиты доступнее даже при росте цен на автомобили.

Рост спроса поддержал и рынок производства: выпуск автомобилей в Казахстане увеличился на 12,6%, а доля отечественных машин в регистрациях выросла с 7% до 8%. Однако значительная часть спроса по-прежнему покрывается за счёт импорта, что давит на курс тенге и платёжный баланс.

Во втором полугодии 2025 года ожидается сохранение высокой активности в автокредитовании. При этом динамику будут определять льготы по КДН, макропруденциальные требования, рост налоговой нагрузки и колебания курса тенге из-за удорожания импортных автомобилей.