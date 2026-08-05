Автокредиты в Казахстане будут выдавать по новым правилам: эксперты рассказали, станет ли сложнее купить машину

С 2027 года в Казахстане изменится порядок выдачи автокредитов. Банки будут внимательнее оценивать доходы, финансовое положение и кредитную историю клиентов. Как новые требования повлияют на покупателей автомобилей, почему финансовые организации усиливают контроль и изменится ли ситуация на авторынке – разбирался корреспондент BAQ.KZ вместе с экспертами.

Зачем меняют правила выдачи автокредитов

Требования к автокредитованию пересматривают, чтобы повысить качество кредитных портфелей банков и не допустить чрезмерной закредитованности населения.

В последние годы автокредит стал одним из основных способов приобретения новых машин. Значительная часть автомобилей в стране оформляется в кредит. Поэтому регулятор намерен усилить оценку реальной платежеспособности заемщиков.

Экономист Бауыржан Ыскак считает, что изменения прежде всего направлены на укрепление устойчивости финансовой системы.

«Основная цель этих требований – повысить качество потребительских кредитов. В последние годы финансовые институты значительно увеличили объемы кредитования, вследствие чего выросла и долговая нагрузка населения. Если при выдаче займа приоритет будет отдаваться реальной платежеспособности граждан, это поможет сократить объем просроченной задолженности. Поэтому изменения направлены на снижение чрезмерной закредитованности населения и укрепление финансовой стабильности», – отметил эксперт.

Почему банки считают автокредиты менее рискованными

Автокредит отличается от других видов потребительского кредитования тем, что приобретенная машина становится залогом банка. Автомобиль остается в залоге до полного погашения задолженности, поэтому риски финансовой организации ниже.

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, доля невозвратных автокредитов составляет около 6%.

«Автокредит – это особый банковский продукт. До полного погашения задолженности автомобиль находится в залоге у банка. Поэтому финансовая организация не несет слишком высокого риска. Если заемщик перестает платить, банк может изъять машину и реализовать ее. Определенные потери возможны, но для банков это все равно выгодный вид кредитования», – пояснил он.

Эксперт считает, что при разработке новых требований необходимо учитывать интересы как банков, так и покупателей.

«У людей должно быть больше возможностей приобретать автомобили. При этом заемщик обязан понимать, сможет ли он обслуживать кредит. Например, если человек способен самостоятельно накопить хотя бы 10% стоимости машины, это говорит о его умении планировать финансы. Банкам также выгодно работать с надежными клиентами. Поэтому важно найти баланс интересов двух сторон», – отметил Алексей Алексеев.

Кому станет сложнее получить автокредит

После вступления новых требований в силу банки будут тщательнее проверять платежеспособность клиентов.

По мнению Бауыржана Ыскака, граждане со стабильным официальным доходом и положительной кредитной историей могут не почувствовать существенных изменений. Сложнее оформить заем будет людям с низкими или нестабильными доходами, высокой долговой нагрузкой и проблемами в кредитной истории.

«Банки будут уделять больше внимания оценке рисков. Доходы, финансовое положение и кредитная история заемщика станут проверяться более тщательно. В результате гражданам с высоким уровнем риска получить кредит будет сложнее. Для людей со стабильным доходом и положительной кредитной историей доступность автокредитования существенно не изменится», – считает экономист.

В долгосрочной перспективе такой подход может улучшить качество банковских кредитных портфелей и повысить устойчивость финансового сектора.

Что изменится на автомобильном рынке

Эксперты не ожидают резкого падения спроса или серьезных изменений на авторынке.

По словам Алексея Алексеева, около 70% новых автомобилей в Казахстане приобретаются в кредит. Большинство покупателей не могут оплатить полную стоимость машины сразу, поэтому спрос на банковское финансирование сохранится.

«Точно спрогнозировать влияние новых требований на спрос сложно. Сейчас около 70% новых автомобилей покупают в кредит. Думаю, этот показатель сохранится. Люди продолжат приобретать машины с помощью автокредитов, поскольку у большинства нет возможности сразу оплатить полную стоимость. Заемщики со временем адаптируются к новым требованиям», – отметил автоэксперт.

Кроме того, дилеры предлагают скидки, программы рассрочки и trade-in. Поэтому заметных изменений на вторичном рынке эксперт также не ожидает.

«Рынок новых автомобилей продолжает постепенно расти. Полагаю, эта тенденция сохранится. Революционных изменений после введения новых правил не произойдет», – сказал Алексей Алексеев.

Почему лизинг не стал альтернативой

Одной из проблем действующего рынка автоэксперт называет отсутствие полноценного лизинга для физических лиц.

По его словам, эффективная система лизинга, работающая по примеру европейских стран, Канады или США, могла бы стать альтернативой банковским кредитам и усилить конкуренцию между финансовыми организациями.

«В Казахстане была возможность внедрить полноценный лизинг для физических лиц. Однако на практике появился еще один вариант автокредитования. Поэтому этот инструмент не пользуется высоким спросом. Если бы полноценный лизинг заработал, часть покупателей перешла бы на него. В таком случае банкам пришлось бы пересматривать процентные ставки и условия кредитования», – считает Алексей Алексеев.

Как сохранить баланс между стабильностью и доступностью кредитов

Бауыржан Ыскак допускает, что в первое время после введения новых правил объем потребительского кредитования может сократиться. Это способно повлиять и на показатели розничной торговли.

В долгосрочной перспективе снижение долговой нагрузки позволит гражданам направлять большую часть доходов на другие расходы.

«В краткосрочной перспективе число заемщиков может уменьшиться. Однако в дальнейшем финансовая устойчивость населения повысится. Граждане смогут тратить доходы не только на погашение кредитов, но и на другие потребности. Это положительно скажется на стабильном развитии экономики», – отметил экономист.

При этом эксперт предупредил, что чрезмерное ужесточение требований может привести к снижению доступности кредитов и замедлению экономической активности.

«Изменения направлены на сокращение финансовых рисков и повышение устойчивости банков. Однако у любого регулирования должны быть разумные пределы. Если требования окажутся слишком жесткими, доступность кредитов снизится, что может негативно повлиять на экономическую активность. Поэтому важно сохранить баланс между финансовой стабильностью и экономическим ростом», – заключил Бауыржан Ыскак.

Новые правила вряд ли приведут к кардинальным изменениям на рынке автокредитования. Основной акцент будет сделан на качестве заемщиков, подтверждении доходов и способности своевременно погашать задолженность. Эксперты считают, что при введении требований важно не ограничить доступ добросовестных граждан к автокредитам и одновременно снизить риски чрезмерной долговой нагрузки.