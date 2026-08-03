Из Ташкента в Актобе запустили прямые рейсы Centrum Air

Международный аэропорт Алия Молдагулова в Актобе принял первый рейс авиакомпании Centrum Air, выполнивший прямой перелет по маршруту Ташкент — Актобе.

Как рассказали в областном акимате, запуск нового авиасообщения создаст дополнительные возможности для развития туристических и деловых связей между Казахстаном и Узбекистаном. Новый маршрут также сделает поездки между двумя городами более удобными для пассажиров.

Отмечается, что открытие прямого рейса станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества между странами.