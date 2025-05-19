Инцидент произошёл 18 мая во дворе 13 микрорайона города Актау. По словам очевидцев, женщина за рулём легкового автомобиля совершила наезд на ребёнка, катавшегося на самокате, после чего покинула место происшествия, не оказав помощи, передает BAQ.KZ.

"По данному факту на водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества либо причинение лёгкого вреда здоровью). Машина водворена на штрафную стоянку", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Пострадавший мальчик получил медицинскую помощь и был отпущен домой. О степени травм не сообщается, но, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Полиция напоминает: оставление места ДТП — это серьёзное правонарушение, особенно в случае наезда на пешеходов, тем более несовершеннолетних. По закону это может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от тяжести последствий.

Расследование продолжается.

Ранее момент жуткого наезда на детей в Актау попал на видео.

Видео: lada.kz