С 1 декабря в Казахстане официально заработал механизм автолизинга для физических лиц - инструмент, который долгие годы был доступен только бизнесу. Нововведение, как предполагается, может заметно изменить структуру автомобильного рынка, расширив для граждан возможности приобретения как новых, так и подержанных автомобилей. О перспективах и условиях нового механизма журналисты узнали во время брифинга в рамках пресс-тура по индустриальной зоне Алматы, передает BAQ.KZ.

По словам президента Казахстанского автомобильного союза Анар Макашевой, внедрение нового механизма открывает для покупателей формат финансирования, который во многих странах давно стал стандартной практикой.

"Лизинг для физических лиц - это одна из новых инициатив, которые реализуются на рынке Казахстана для того, чтобы потребителям было легче приобрести автомобиль. До сегодняшнего момента лизинг выдавался только для юридических лиц. В законодательстве не было прописано никаких правил, и лизинговым компаниям было сложно работать", — объяснила она.

После утверждения нормативной базы, как отмечает она, компании начали формировать условия для клиентов.