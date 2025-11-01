Казахстан готовится к запуску автолизинга для физических лиц – программы, которая, как ожидается, станет новым инструментов поддержки внутреннего авторынка. Однако уже на этапе обсуждения вокруг будущей инициативы возникает главный вопрос – будет ли лизинг действительно выгоднее привычных автокредитов? Все нюансы разобрали в материале BAQ.KZ.

Автокредит – проверенная формула

Сейчас граждане покупают машины в рамках программы льготного автокредитования, реализуемой через Банк Развития Казахстана (БРК). Этот инструмент фактически стал локомотивом автопрома. С 2022 года казахстанцы получили более 22 тысяч кредитов на сумму свыше 150 млрд тенге.

Условия прозрачны: ставка – до 4% годовых, эффективная – не выше 7,5%, срок до 7 лет, максимальная стоимость автомобиля 15 млн тенге. Финансирование программы обеспечивается за счет Нацфонда, бюджета и средств Национального банка, общий объем – около 82 млрд тенге.

"Льготное автокредитование уже доказало свою эффективность – оно стимулировало спрос на казахстанские автомобили и дало отрасли стабильность. Однако у программы есть ограничения лимит средств, очереди и требования к заемщикам", - отметили в БРК на официальный запрос редакции.

Лизинг как альтернатива: проще, но дороже?

На смену кредитам может прийти лизинг, когда автомобиль сразу передается в пользование, но до полной выплаты остается в собственности лизинговой компании. На первый взгляд – удобно. Не нужно подтверждать высокий доход, нет залога, а оформление проще.

Но за удобство, как предупреждают специалисты, часто приходится платить процентом.

По словам автоэксперта Арсена Шакуова, лизинг действительно способен расширить доступ к автомобилям, но только при разумных ставках.

"Если автолизинг будет предлагаться по ставке около 10-12% годовых и сроком до 20 лет, программа сможет заинтересовать граждан. Главное – убрать обязательный первоначальный взнос. Именно он сегодня останавливает людей. Ведь при средней цене автомобиля в 10-12 миллионов тенге, даже 10% взноса необходимость сразу заплатить около 2 млн тенге. Для большинства семей это слишком много", – считает он.

Когда лизинг теряет смысл

Пока же обсуждаемые ставки далеки от "социальных". По некоторым данным, они могут составить до 30-35% годовых – уровень, который, по мнению Арсена Шакуова, делает бессмысленной саму программ автолизинга.

"Если ставка превышает 10%, это уже не инструмент поддержки, а коммерческий продукт. Люди не будут брать лизинг, когда можно оформить обычный кредит под меньший процент. То есть лизинг может дать гибкость, но не факт, что дешевизну", – считает он.

Опыт других стран

В Европе и Южной Корее лизинг давно заменил кредит. Ставка – 5-7% годовых, и оформление занимает несколько минут. Но такие условия обеспечиваются за счет дешевых денег и высокой конкуренции.

"Казахстану не стоит просто копировать европейскую модель. У нас иные доходы и риски. Но можно взять принципы: долгосрочность, низкий процент и минимум бюрократии. Иначе программа не сработает", – подчеркивает эксперт Арсен Шакуов.

Что говорят в БРК

В Банке Развития Казахстана подтверждают, что идея автолизинга обсуждается, и сам банк может стать оператором или партнером новой программы. Но конкретных параметров пока нет. В БРК отмечают, что новая модель должна не дублировать существующее кредитование, а дополнять его, открыв доступ к автомобилям для более широкой аудитории.

По предварительным оценкам, новая система автолизинга может заработать уже с 1 января 2026 года. Но насколько она окажется выгодной для граждан, станет ясно только после того, как правительство озвучит конкретные ставки и условия.

Эксперты сходятся во мнении: чтобы программа действительно заработала, ставка не должна превышать 10%, а оформление должно быть максимально простым и понятным. В противном случае лизинг рискует остаться лишь формальностью, не решающей проблему доступности автомобилей для населения.