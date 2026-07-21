В Казахстане завершается подготовка к повторному запуску программы автолизинга для физических лиц. После принятия подзаконного акта механизм вновь станет доступен гражданам, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, пилотный проект работал несколько месяцев, после чего государственные органы представили ряд замечаний, которые потребовали доработки.

«С начала этого года программа автолизинга в пилотном режиме проработала несколько месяцев. Поступило много замечаний от государственных органов. Это вопросы, связанные с оплатой штрафов, налоговыми взысканиями, а также с тем, что не все цифровые системы и базы данных были интегрированы в одно целое», – сказал Нагаспаев.

Он отметил, что все предложения уже собраны и находятся на завершающем этапе согласования.

«Все эти замечания мы собрали. Сейчас дополнительные изменения находятся на заключительном этапе согласования государственными органами. В ближайшее время они будут приняты с учетом всех этих изменений», – заявил министр.

При этом в ведомстве считают, что сама программа доказала свою востребованность.

«Мы считаем, что сама суть программы эффективна. Это дополнительная возможность для приобретения автомобилей. Да, в процессе первых месяцев возникли дополнительные пожелания государственных органов, мы их отработали. Думаю, в ближайшее время будет дополнительная информация», – добавил он.

Президент Союза промышленных инвесторов Кайрат Еламанов сообщил, что по итогам пилотного проекта были приняты законодательные изменения, направленные на защиту граждан.

«Во время реализации пилотного проекта были выявлены ряд рисков, в первую очередь для граждан, так как не были предусмотрены условия и требования к лизинговым компаниям и самому механизму финансового лизинга», – отметил Еламанов.

По его словам, необходимые поправки уже внесены в Закон по вопросам машиностроения и транспорта.

«Сейчас ожидается выход подзаконного акта, который находится на согласовании. В целом лизинговые компании уже готовы к запуску. После вступления документа в силу об этом будет объявлено дополнительно», – сообщил он.

Президент ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз» Анар Макашева подчеркнула, что автолизинг не заменяет кредитование, а расширяет возможности покупателей.

«Лизинг для физических лиц – это не вопрос "хорошо" или "плохо". Это вопрос выбора клиента. Для каждого покупателя лизинг дает различные варианты приобретения автомобиля», – сказала Макашева.

Она пояснила, что в отличие от автокредита автомобиль в период действия договора оформляется на лизинговую компанию, а клиент получает более гибкие условия.