С 1 декабря в Казахстане вступила в силу система автолизинга для физических лиц – формата, который в Европе и США давно заменил собой классическое автокредитование. В западной практике доля покупок через лизинг настолько велика, что само слово "автокредит" используется редко. Теперь Казахстан делает шаг к этой модели, предлагая альтернативный инструмент приобретения автомобиля на фоне высоких ставок по кредитам и растущего спроса на новые машины. Насколько выгодны условия? Станет ли лизинг массовым продуктом? И сможет ли он заменить собой автокредитование? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент BAQ.KZ обратился к автоэксперту Арсену Шакуову.

Структура программы: кто владеет автомобилем и на каких условиях

Новая система предлагает ставку от 10 до 15 процентов, при этом автомобиль остается в собственности лизингодателя до момента полного погашения. Это ключевое отличие лизинга от кредита.

"В Европе и Америке нет понятия автокредита. Там есть слово "лизинг“, это в принципе и есть кредит, просто по своей структуре он другой. У нас лизинг долго относился к юридическим лицам, а сейчас его определили к физическим. Лизингодатель остается собственником машины до того момента, пока арендодатель её не выплатит. Арендодатель – это заемщик. И по всем канонам лизинга именно лизингодатель должен следить за обслуживанием, за техническим состоянием автомобиля. Всё от масла до диагностики – по уму должно быть на стороне того, кто сдает автомобиль, поскольку он остается собственником", — объясняет автоэксперт.

Это означает, что часть технических рисков ложится не на клиента, а на лизингодателя, что сближает формат с европейскими практиками.

Процентные ставки: почему 15% считают "золотой серединой"

Сегодня на рынке автокредитования в Казахстане ставки достигают 17–25%, а рекламируемые 0,1–4% доступны только при очень крупных первоначальных взносах – зачастую выше 50%. На этом фоне ставка в 10–15% выглядит умеренной, хотя и не революционной.

"15% – это более-менее золотая середина. Конечно, было бы лучше, если бы ставка была ниже, но надо смотреть на реалии. Сегодня банки дают от 17 до 25 процентов. Поэтому новые условия можно назвать облегченными. Они не идеальны, но они лучше того, что есть сейчас. Хочу отметить, что первоначальный взнос в любом случае сохраняется. Льготные условия без первоначального взноса считается маловероятным в текущей экономике", — отмечает он.

Заменит ли лизинг автокредитование?

На фоне запуска автолизинга для физических лиц в Казахстане вновь назрел вопрос: сможет ли новая система изменить баланс на рынке и вытеснить собое классическое автокредитование. Программа обещает более умеренные ставки, иной формат владения автомобилем и потенциально расширенный доступ для тех, кто не может получить кредит. Однако сама структура рынка, действующие механизмы субсидирования и поведение дилеров делают конкуренцию между двумя инструментами более сложной, чем кажется на первый взгляд. Именно поэтому эксперты отмечают, что лизинг вряд ли станет одномоментной заменой кредитов — скорее, он станет ещё одним игроком, который попытается занять свою нишу и повлиять на ценообразование.

По словам эксперта, полного вытеснения кредитов не будет. Наоборот, оба инструмента будут существовать параллельно, конкурируя друг с другом.

"Если процентная ставка по автокредитованию останется такой, как сегодня, то лизинг и кредит будут идти в унисон. У дилеров есть собственные программы, где можно получить 0,1%, 0,4% или 4%, если ты вносишь большой первоначальный взнос. Всё зависит от услуг, которые будут предоставляться заемщику. Банки, дилеры, производители – они будут по маркетинговым направлениям бороться за клиента. Конкуренция появится и внутри самого лизинга, различные производители могут начать субсидировать ставки, как это происходит на зарубежных рынках", — говорит Арсен Шакуов.

Кому будет выгодно?

Одним из ключевых преимуществ нового механизма, по словам экспертов, станет расширение круга потенциальных получателей автомобиля. Сейчас многие граждане сталкиваются с жесткими требованиями банков, из-за чего не могут оформить обычный автокредит. Введение лизинга фактически открывает для них альтернативный путь, где требования мягче, а риски для финансовых организаций ниже.

Арсен Шакуов подчеркивает, что это преимущество может стать критичным для целой группы заемщиков.

"Единственное, чем лизинг полезен – это тем, что машину можно будет взять без кредитной истории. Машину никто не дарит, она не переходит в собственность клиента, поэтому риски ниже. А значит эту возможность получат люди, которые сегодня действительно не могут пойти и взять кредит, что в задолженности или в черном списке. Для них это будет выгодно", — объясняет он.

Будет ли ажиотаж

По мнению эксперта, ожидать массового всплеска спроса не стоит. Первые две-три недели будет ажиотаж, так как это запуск новой программы. Но потом, как отмечает эксперт, всё стихнет и превратится в обыденность. Условия, по его словам, не такие, чтобы люди побежали оформлять лизинг массово. Значимыми пользователями программы в первые месяцы станут те, кто сегодня не имеет возможности взять кредит.

Почему ставка может снизиться через несколько лет

Эксперт не исключает, что спустя несколько лет ставка по автолизингу может снизиться до уровня 7–8%. Но этот сценарий возможен только при росте конкуренции на рынке и участии производителей.

"Это же только первое время всё будет по уставу. Когда лизинг войдет в массы, когда начнется конкуренция и лизингодателей будет не один-два, а больше, начнется маркетинговая война. Выигрывать будут те, кто даст более удобные условия. Всё возможно – и снижение ставок, и перекрытие части процентов производителями", — говорит автоэксперт.

Подводя итоги, хочется отметить, что запуск автолизинга становится для рынка важным шагом, создающим новую альтернативу автокредитам. Условия программы не делают покупку автомобиля резко доступнее, но расширяют возможности для тех, кто не мог получить кредит или хотел бы формат без технических рисков. Развитие конкуренции, участие автопроизводителей и реакции банков определят, каким станет рынок через несколько лет – и будет ли лизинг занимать ту же позицию, что в Европе и США.