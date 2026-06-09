Автоматы-хватайки в Казахстане возьмут под контроль
По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, сейчас деятельность таких автоматов не относится к компетенции ни одного госоргана.
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В Казахстане планируют урегулировать деятельность популярных автоматов-хватайк, которые устанавливают в торговых центрах и развлекательных зонах. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, отвечая на вопросы журналистов, передает BAQ.kz.
Поводом для обсуждения стала ситуация с так называемыми автоматами-хватайками, которые многие казахстанцы считают азартной игрой или даже мошеннической схемой.
Журналисты напомнили, что еще в прошлом году Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, заявлял о необходимости регулирования этой сферы. Однако, по их словам, за это время количество таких автоматов только увеличилось.
Ербол Мырзабосынов заявил, что сейчас деятельность подобных автоматов фактически находится вне правового регулирования.
"Да, спасибо за актуальный вопрос. В действующем законодательстве отсутствует четкое регулирование таких автоматов. Планируется в ближайшее время разработка новых законодательных поправок", – сказал министр.
По его словам, сегодня автоматы-хватайки не относятся к сфере ответственности какого-либо конкретного государственного органа.
"То есть оно не относится сегодня к какому-либо ведомству. Будет определен уполномоченный орган по контролю за деятельностью автоматов", – отметил Мырзабосынов.
На уточняющий вопрос журналистов о том, останется ли этот вопрос за Министерством туризма и спорта, глава ведомства конкретного ответа не дал.
"Еще раз озвучу, что нет пока четкого регулирования. Планируется разработка новых законодательных поправок", – подчеркнул министр.
Таким образом, вопрос о возможном запрете автоматов-хватаек пока не рассматривается. Власти намерены сначала определить государственный орган, который будет контролировать эту сферу, и разработать соответствующие нормы законодательства.
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