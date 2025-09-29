Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с полицией и при координации прокуратуры провёл масштабные оперативно-розыскные мероприятия в ряде регионов страны, передает BAQ.KZ.

В результате из незаконного оборота изъято 62 единицы оружия, среди которых три автомата Калашникова, 16 пистолетов, 43 ружья, четыре гранаты и свыше 4 тысяч боеприпасов.

Кроме того, установлено происхождение 10 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий 2022 года. По данным фактам продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

В КНБ подчеркнули, что работа по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов носит системный характер и будет продолжена.