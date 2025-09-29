Автоматы Калашникова и гранаты: КНБ накрыл нелегальный арсенал
Сегодня, 12:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
85Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с полицией и при координации прокуратуры провёл масштабные оперативно-розыскные мероприятия в ряде регионов страны, передает BAQ.KZ.
В результате из незаконного оборота изъято 62 единицы оружия, среди которых три автомата Калашникова, 16 пистолетов, 43 ружья, четыре гранаты и свыше 4 тысяч боеприпасов.
Кроме того, установлено происхождение 10 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий 2022 года. По данным фактам продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
В КНБ подчеркнули, что работа по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов носит системный характер и будет продолжена.
Самое читаемое
- История атомщика, который готовил почву для первой АЭС Казахстана
- Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции: погибли три человека
- Семей почувствовал землетрясение силой 2 балла
- Первый снег и штормовой ветер: синоптики предупредили 13 областей Казахстана
- Казахстанские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на III Играх СНГ