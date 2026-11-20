В Казахстане за октябрь и ноябрь из незаконного оборота изъяли 45 единиц огнестрельного оружия, 10 гранат и более 1,2 тысячи боеприпасов. Операции прошли в Шымкенте и десяти регионах страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

По данным КНБ, среди изъятого оружия:

5 автоматов ;

26 ружей ;

14 пистолетов.

Кроме того, силовики обнаружили и изъяли 10 гранат и 1259 боеприпасов.

Оперативно-розыскные мероприятия сотрудники КНБ проводили совместно с полицией в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу и городе Шымкенте.

По выявленным фактам начаты досудебные расследования.

В КНБ не уточнили, кому принадлежало оружие, сколько человек проходит по делам и где именно обнаружили арсеналы. Остальные подробности не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Работа по выявлению незаконного оборота оружия продолжается.