Инцидент произошел в Алматинской области недалеко от Капчагайского водохранилища. Самостоятельные попытки водителя выбраться из вязкого грунта оказались безуспешными, передает BAQ.KZ.

Несмотря на сложный рельеф, спасатели оперативно прибыли на место на технике высокой проходимости и отбуксировали транспортное средство в безопасное место.

В ведомстве напомнили, что выбирая маршрут для отдыха сейчас, в период таяния снегов и паводка, особенно важно учитывать состояние грунта и проходимость автомобиля.