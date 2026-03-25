Автомобиль едва не затонул близ Капчагая
Водитель не заметил, как заехал в болотистую местность.
Сегодня 2026, 09:02
Фото: Pixabay.com
Инцидент произошел в Алматинской области недалеко от Капчагайского водохранилища. Самостоятельные попытки водителя выбраться из вязкого грунта оказались безуспешными, передает BAQ.KZ.
Несмотря на сложный рельеф, спасатели оперативно прибыли на место на технике высокой проходимости и отбуксировали транспортное средство в безопасное место.
В ведомстве напомнили, что выбирая маршрут для отдыха сейчас, в период таяния снегов и паводка, особенно важно учитывать состояние грунта и проходимость автомобиля.
