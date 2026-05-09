  • Главная
  • Новости
  • Автомобиль иностранной туристки застрял в песчастной местности Актобе

Автомобиль иностранной туристки застрял в песчастной местности Актобе

Спасатели оказали ей помощь.

Сегодня 2026, 19:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня 2026, 19:35
Сегодня 2026, 19:35
136
Фото: МЧС РК

Во время рейдовых мероприятий, проведённых в районе реки Илек в районе Алматы города Актобе, спасатели обнаружили автомобиль, застрявший в песчаной местности, передает BAQ.KZ.

В салоне находилась гражданка Швейцарской Республики - автотуристка, следовавшая на личном автомобиле в направлении Монголии.

На место происшествия оперативно были направлены силы МЧС. Автомобиль успешно эвакуировали из песчаного участка и вывели на безопасную территорию. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

Самое читаемое

Наверх