Автомобиль иностранной туристки застрял в песчастной местности Актобе

Во время рейдовых мероприятий, проведённых в районе реки Илек в районе Алматы города Актобе, спасатели обнаружили автомобиль, застрявший в песчаной местности, передает BAQ.KZ.

В салоне находилась гражданка Швейцарской Республики - автотуристка, следовавшая на личном автомобиле в направлении Монголии.

На место происшествия оперативно были направлены силы МЧС. Автомобиль успешно эвакуировали из песчаного участка и вывели на безопасную территорию. Медицинская помощь женщине не потребовалась.