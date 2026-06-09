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Автомобиль иностранных туристов застрял на побережье Балхаша

Спасатели МЧС эвакуировали автомобиль.

Вчера 2026, 23:11
АВТОР
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Pixabay.com Вчера 2026, 23:11
Вчера 2026, 23:11
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Фото: Pixabay.com

На пульт 112 поступило сообщение о том, что на побережье озера Балхаш в городе Приозерск Карагандинской области легковой автомобиль застрял в песке. Водитель не смог самостоятельно выбраться и обратился за помощью.

Прибывшие на место спасатели МЧС отбуксировали застрявший автомобиль на безопасный участок. В салоне находились двое граждан Российской Федерации. В медицинской помощи они не нуждались.

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