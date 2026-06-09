Автомобиль иностранных туристов застрял на побережье Балхаша
Спасатели МЧС эвакуировали автомобиль.
Вчера 2026, 23:11
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Вчера 2026, 23:11Вчера 2026, 23:11
191Фото: Pixabay.com
На пульт 112 поступило сообщение о том, что на побережье озера Балхаш в городе Приозерск Карагандинской области легковой автомобиль застрял в песке. Водитель не смог самостоятельно выбраться и обратился за помощью.
Прибывшие на место спасатели МЧС отбуксировали застрявший автомобиль на безопасный участок. В салоне находились двое граждан Российской Федерации. В медицинской помощи они не нуждались.
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