Автомобиль иностранных туристов застрял на побережье Балхаша

На пульт 112 поступило сообщение о том, что на побережье озера Балхаш в городе Приозерск Карагандинской области легковой автомобиль застрял в песке. Водитель не смог самостоятельно выбраться и обратился за помощью.

Прибывшие на место спасатели МЧС отбуксировали застрявший автомобиль на безопасный участок. В салоне находились двое граждан Российской Федерации. В медицинской помощи они не нуждались.