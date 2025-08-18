Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане
Один рабочий скончался на месте.
Сегодня, 10:37
233Фото: freepik.com
В ночь на 18 августа в Астане произошло смертельное ДТП, передает BAQ.KZ.
На мосту "Сарайшык" водитель автомобиля Skoda, двигаясь со стороны улицы Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, совершил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы.
Как сообщили в Департаменте полиции, один из пострадавших скончался на месте, второй доставлен в больницу.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автотранспортное средство водворено на специализированную коммунальную стоянку", - сообщили в ДП Астаны.
