  • 18 Августа, 12:11

Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане

Один рабочий скончался на месте.

Сегодня, 10:37
freepik.com Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
Фото: freepik.com

В ночь на 18 августа в Астане произошло смертельное ДТП, передает BAQ.KZ.

На мосту "Сарайшык" водитель автомобиля Skoda, двигаясь со стороны улицы Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, совершил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы.

Как сообщили в Департаменте полиции, один из пострадавших скончался на месте, второй доставлен в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автотранспортное средство водворено на специализированную коммунальную стоянку", - сообщили в ДП Астаны.

