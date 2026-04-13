Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 апреля на автодороге Жетыбай – Жанаозен. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП женщина получила травмы лёгкой степени. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

В полиции отметили, что по факту происшествия водитель привлечена к административной ответственности по статье 610 КоАП РК.

Согласно данной статье, нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью или повреждение имущества, предусматривает штраф в размере 40 МРП (173 тысячи тенге) либо лишение водительских прав на срок до девяти месяцев.