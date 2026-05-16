Автомобиль перевернулся по дороге на плато Асы в Алматинской области

В сети появились кадры с места ДТП в Тургенском ущелье Алматинской области. На видео запечатлён перевернувшийся автомобиль, оказавшийся за пределами проезжей части. По предварительным данным, авария произошла на автодороге Тургень – Асы.

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 мая около 13:30.

Предварительно установлено, что 66-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом по автодороге Тургень – Асы, не справился с управлением. В результате машина съехала к краю проезжей части и опрокинулась.

В ДТП пострадал пассажир автомобиля. С различными травмами его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят процессуальную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также сообщается, что водитель привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством Казахстана.

