Автомобиль перевернулся по дороге на плато Асы в Алматинской области
В сети появились кадры с места ДТП в Тургенском ущелье Алматинской области. На видео запечатлён перевернувшийся автомобиль, оказавшийся за пределами проезжей части. По предварительным данным, авария произошла на автодороге Тургень – Асы.
Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 мая около 13:30.
Предварительно установлено, что 66-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом по автодороге Тургень – Асы, не справился с управлением. В результате машина съехала к краю проезжей части и опрокинулась.
В ДТП пострадал пассажир автомобиля. С различными травмами его госпитализировали в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят процессуальную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Также сообщается, что водитель привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством Казахстана.
