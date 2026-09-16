Автомобиль превратился в груду металла: казахстанцы попали в ДТП в Кыргызстане
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Семья из Казахстана попала в тяжёлое ДТП по дороге в Бишкек. Авария произошла 8 сентября около 11:30 в городе Кант. Сейчас родственники пытаются добиться их возвращения в Казахстан и просят помощи. Как сообщается в публикации актауского паблика, в результате аварии отец семейства получил травму головы и повреждение позвоночника, а мать - переломы ключицы и тазовой кости.
Человек, находившийся во второй машине погиб, говорится в посте. На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что автомобиль после столкновения сильно деформирован и практически полностью разрушен.
Мы пытались решить все юридические вопросы, но результата нет. Теперь нам остаётся только просить помощи у народа, — говорится в обращении.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице города Кант. Родственники ищут людей в Кыргызстане, которые могли бы помочь с решением юридических вопросов, транспортировкой и другими необходимыми процедурами.
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