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  • Автомобиль превратился в груду металла: казахстанцы попали в ДТП в Кыргызстане

Автомобиль превратился в груду металла: казахстанцы попали в ДТП в Кыргызстане

16 Сентября 2026, 01:21
АВТОР
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mamochki_aktau_ryadom_new 16 Сентября 2026, 01:21
16 Сентября 2026, 01:21
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Фото: mamochki_aktau_ryadom_new

Семья из Казахстана попала в тяжёлое ДТП по дороге в Бишкек. Авария произошла 8 сентября около 11:30 в городе Кант. Сейчас родственники пытаются добиться их возвращения в Казахстан и просят помощи. Как сообщается в публикации актауского паблика, в результате аварии отец семейства получил травму головы и повреждение позвоночника, а мать - переломы ключицы и тазовой кости.

Человек, находившийся во второй машине погиб, говорится в посте. На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что автомобиль после столкновения сильно деформирован и практически полностью разрушен. 

Мы пытались решить все юридические вопросы, но результата нет. Теперь нам остаётся только просить помощи у народа, — говорится в обращении.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице города Кант. Родственники ищут людей в Кыргызстане, которые могли бы помочь с решением юридических вопросов, транспортировкой и другими необходимыми процедурами.

 
 
 
 
 
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Публикация от Карылгаш Муканова (@mamochki_aktau_ryadom_new)

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