Автомобиль превратился в груду металла: казахстанцы попали в ДТП в Кыргызстане

Семья из Казахстана попала в тяжёлое ДТП по дороге в Бишкек. Авария произошла 8 сентября около 11:30 в городе Кант. Сейчас родственники пытаются добиться их возвращения в Казахстан и просят помощи. Как сообщается в публикации актауского паблика, в результате аварии отец семейства получил травму головы и повреждение позвоночника, а мать - переломы ключицы и тазовой кости.

Человек, находившийся во второй машине погиб, говорится в посте. На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что автомобиль после столкновения сильно деформирован и практически полностью разрушен.

Мы пытались решить все юридические вопросы, но результата нет. Теперь нам остаётся только просить помощи у народа, — говорится в обращении.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице города Кант. Родственники ищут людей в Кыргызстане, которые могли бы помочь с решением юридических вопросов, транспортировкой и другими необходимыми процедурами.