Автомобиль с газбаллонами едва не взорвался в Аркалыке
Сегодня, 16:18
В Аркалыке Костанайской области загорелся автомобиль, в кузове которого было четыре бытовых газовых баллона, передает BAQ.KZ.
Автомобиль находился на улице Ш. Жанибек Батыра. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.
Спасателям удалось своевременно эвакуировать из кузова автомобиля все четыре газбаллона объём по 27 литров каждый.
– Благодаря слаженным и профессиональным действиям удалось предотвратить их возможную детонацию и избежать тяжёлых последствий. Огнеборцы также уберегли от повреждений рядом припаркованные автомобили, – сообщили в МЧС Казахстана.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.
