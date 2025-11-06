Автомобиль с пассажирами упал в канал в Туркестанской области
Сегодня, 02:27
43Фото: МЧС РК
В селе Карашык Сайрамского района Туркестанской области легковой автомобиль по неустановленным причинам упал в канал Карашык, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу МЧС. В машине находились двое мужчин.
Благодаря оперативным действиям спасателей и сотрудников полиции, мужчин удалось поднять на берег с помощью спасательной верёвки. Позже при помощи специальной техники автомобиль извлекли из воды. Сообщается, что пострадавших нет.
