Автомобиль сбил восемь пешеходов в Лос-Анджелесе

В американском Лос-Анджелесе автомобиль выехал на тротуар и сбил восьмерых пешеходов. Инцидент произошёл в районе Арлингтон-Хайтс на бульваре Вашингтон.

Как сообщает телеканал Fox, по данным городской пожарной службы, медики осмотрели на месте происшествия 10 человек. Восемь из них, в том числе трёхлетний ребёнок, доставили в больницы. Мужчина примерно 60 лет получил тяжёлые травмы.

Предварительно установлено, что водитель седана потерял управление, задел припаркованный автомобиль, после чего машина выехала на тротуар возле входа в магазин. По словам очевидцев, после наезда двое человек оказались под автомобилем. Информация об их состоянии пока не поступала.

Водителя задержали по подозрению в опасном вождении. Правоохранители не рассматривают алкогольное или наркотическое опьянение в качестве предполагаемой причины ДТП. Сам мужчина заявил, что у автомобиля отказали тормоза.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.