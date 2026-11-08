Автомобиль сбил восемь пешеходов в Лос-Анджелесе
Среди пострадавших — трёхлетний ребёнок.
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В американском Лос-Анджелесе автомобиль выехал на тротуар и сбил восьмерых пешеходов. Инцидент произошёл в районе Арлингтон-Хайтс на бульваре Вашингтон.
Как сообщает телеканал Fox, по данным городской пожарной службы, медики осмотрели на месте происшествия 10 человек. Восемь из них, в том числе трёхлетний ребёнок, доставили в больницы. Мужчина примерно 60 лет получил тяжёлые травмы.
Предварительно установлено, что водитель седана потерял управление, задел припаркованный автомобиль, после чего машина выехала на тротуар возле входа в магазин. По словам очевидцев, после наезда двое человек оказались под автомобилем. Информация об их состоянии пока не поступала.
Водителя задержали по подозрению в опасном вождении. Правоохранители не рассматривают алкогольное или наркотическое опьянение в качестве предполагаемой причины ДТП. Сам мужчина заявил, что у автомобиля отказали тормоза.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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