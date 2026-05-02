Автомобиль сгорел дотла в центре Жезказгана

В городе Жезказган по улице Деева произошло возгорание легкового автомобиля, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы, после чего на место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.

К счастью, жертв и пострадавших нет.