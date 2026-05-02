Автомобиль сгорел дотла в центре Жезказгана
Спасатели МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
Сегодня 2026, 19:43
Сегодня 2026, 19:43Сегодня 2026, 19:43
Фото: Pixabay.com
В городе Жезказган по улице Деева произошло возгорание легкового автомобиля, передает BAQ.KZ.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы, после чего на место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
