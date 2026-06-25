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Автомобиль сорвался в 20-метровое ущелье в Азербайджане: есть пострадавший

Водитель не справился с управлением на крутом повороте.

Сегодня 2026, 04:08
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 04:08
Сегодня 2026, 04:08
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Фото: Pixabay.com

В Азербайджане на горной дороге в Гахском районе легковой автомобиль упал в ущелье глубиной около 20 метров, сообщает местное издание Report.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Гах – Илису в районе одноименного села. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего машина съехала с дороги и сорвалась в ущелье.

В результате аварии пострадал один человек. Его доставили в центральную районную больницу города Гах для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств ДТП, а также работы по извлечению автомобиля из ущелья.

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