Автомобиль сорвался в 20-метровое ущелье в Азербайджане: есть пострадавший

В Азербайджане на горной дороге в Гахском районе легковой автомобиль упал в ущелье глубиной около 20 метров, сообщает местное издание Report.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Гах – Илису в районе одноименного села. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего машина съехала с дороги и сорвалась в ущелье.

В результате аварии пострадал один человек. Его доставили в центральную районную больницу города Гах для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств ДТП, а также работы по извлечению автомобиля из ущелья.