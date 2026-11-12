Автомобиль увяз в мягком грунте в Актюбинской области

В Кобдинском районе Актюбинской области спасатели помогли вызволить легковой автомобиль, застрявший в мягком грунте. Инцидент произошёл в 10 километрах от села Жарсай, неподалёку от реки Киял.

Сотрудники МЧС успешно извлекли автомобиль. В салоне находились три человека, включая одного ребёнка. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

В ведомстве напомнили о необходимости учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия при планировании поездок.