Автомобиль увяз в мягком грунте в Актюбинской области
В машине находились три человека, в том числе ребёнок. Никто не пострадал.
12 Ноября 2026, 03:44
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12 Ноября 2026, 03:4412 Ноября 2026, 03:44
163Фото: Скриншот видео
В Кобдинском районе Актюбинской области спасатели помогли вызволить легковой автомобиль, застрявший в мягком грунте. Инцидент произошёл в 10 километрах от села Жарсай, неподалёку от реки Киял.
Сотрудники МЧС успешно извлекли автомобиль. В салоне находились три человека, включая одного ребёнка. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
В ведомстве напомнили о необходимости учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия при планировании поездок.
«При выборе маршрута учитывайте состояние дорожного покрытия и погодные условия. Избегайте движения по участкам с неустойчивым грунтом, особенно вблизи водоёмов», — предупредили в МЧС.
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