Автомобиль увяз в мягком грунте в Актюбинской области

В машине находились три человека, в том числе ребёнок. Никто не пострадал.

12 Ноября 2026, 03:44
АВТОР
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Скриншот видео 12 Ноября 2026, 03:44
12 Ноября 2026, 03:44
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Фото: Скриншот видео

В Кобдинском районе Актюбинской области спасатели помогли вызволить легковой автомобиль, застрявший в мягком грунте. Инцидент произошёл в 10 километрах от села Жарсай, неподалёку от реки Киял.

Сотрудники МЧС успешно извлекли автомобиль. В салоне находились три человека, включая одного ребёнка. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

В ведомстве напомнили о необходимости учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия при планировании поездок.

«При выборе маршрута учитывайте состояние дорожного покрытия и погодные условия. Избегайте движения по участкам с неустойчивым грунтом, особенно вблизи водоёмов», — предупредили в МЧС.

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