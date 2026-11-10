От сырья к готовой продукции: Казахстан намерен изменить подход к редкоземельным металлам

Казахстан намерен перейти от экспорта сырья к глубокой переработке редкоземельных металлов и производству высокотехнологичной продукции. В ближайшие три года в стране поставлена задача запустить не менее трех таких предприятий. При этом расширение промышленности должно сопровождаться соблюдением экологических требований.

Об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев на международной климатической конференции COP31, где в павильоне Казахстана обсуждали энергетическую безопасность, транспорт будущего и критически значимые минералы.

Еще в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи по развитию отрасли.

«Сегодня возрастает роль критически важных металлов. Опираясь на международный опыт, нам необходимо создать Национальную систему управления запасами таких металлов с механизмами долгосрочного финансирования проектов в горно-металлургическом комплексе».

По словам вице-министра, само понятие энергетической безопасности меняется. Если раньше страны заботились прежде всего о бесперебойных поставках нефти и газа, то сегодня все большее значение приобретают надежность электросетей, чистая энергетика и доступ к материалам, необходимым для современных технологий.

«Энергетический переход меняет само понятие энергетической безопасности. Раньше речь шла прежде всего о стабильных поставках нефти и газа. Сегодня она зависит также от надёжных энергосетей, чистой генерации, электрификации транспорта и устойчивых цепочек поставок критически важных минералов», - отметил Мансур Ошурбаев.

Речь идет, в частности, о литии, меди, никеле и редкоземельных металлах, необходимых для производства современной техники.

Вице-министр напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу в течение трех лет запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции в сфере редкоземельных металлов и критических материалов.

Казахстан располагает значительными запасами полезных ископаемых, но дальнейшее развитие отрасли предполагает создание производств с высокой добавленной стоимостью.

При этом промышленный рост не должен оборачиваться ущербом для природы. Министерство экологии выступает за внедрение современных экологических технологий, бережное расходование ресурсов, переработку и повторное вовлечение материалов в производство.

Отдельной темой обсуждения стало финансирование проектов, позволяющих сокращать выбросы парниковых газов. Участники рассмотрели возможности привлечения инвестиций в чистую энергетику, экологичный транспорт и низкоуглеродные технологии.

Дискуссия прошла в национальном павильоне Казахстана на COP31. Ее организовали Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, Responding to Climate Change и Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева.