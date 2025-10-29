Министерство торговли и интеграции РК подготовило проект приказа, предусматривающий возможность для физических лиц приобретать автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, лизинг будет оформляться по типовой форме договора, предусмотренной Правилами внутренней торговли. При этом лизингодатель сможет включать в договор условия, которые улучшают положение клиента.

В министерстве отмечают, что новая мера сделает автотранспорт более доступным для граждан, простимулирует развитие внутреннего рынка автолизинга и создаст условия для добросовестной конкуренции.

Отдельно уточняется, что инициатива не распространяется на подержанные автомобили — воспользоваться лизингом можно будет только при покупке новых транспортных средств.

Проект приказа размещён для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" с 28 октября по 2 ноября.

Министерство приглашает всех заинтересованных граждан и организации принять участие в обсуждении и внести предложения.