Автомобиль въехал в толпу в Италии: есть пострадавшие

Автомобиль въехал в группу людей в городе Модена (область Эмилия-Романья) на севере Италии, пострадали по меньшей мере 10 человек.

Как сообщает газета Il Giornale, автомобилем управлял 31-летний мужчина.

По данным издания, при задержании он попытался скрыться и, предположительно, нанес ножевое ранение человеку, который пытался ему помешать.

Точное число пострадавших уточняется. Сообщается, что одна из пострадавших получила тяжелые травмы, приведшие к ампутации обеих ног.