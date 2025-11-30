В Алматы произошла крупная авария на пересечении улиц Рыскулова и Суюнбая. Инцидент случился около 00:25 ночи, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции, автомобиль Haval, двигавшийся по улице Рыскулова в восточном направлении, после проезда проспекта Сейфуллина потерял управление. Машину повело в сторону, и она задела автомобиль Chery, ехавший в соседнем ряду. От удара Haval отбросило на встречную полосу, где он последовательно столкнулся с двумя автомобилями — Audi и Hongqi, двигавшимися в западном направлении.

Водитель Haval получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель Audi и пассажир Hongqi доставлены в областную больницу для медицинской помощи.

Назначены экспертизы, ведется расследование причин ДТП.